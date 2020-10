In estate solo una chiacchierata, a gennaio l'ipotesi può tornare di moda: Inter e Torino non hanno abbandonato l'idea di uno scambio tra Matias Vecino e Armando Izzo. Esuberi nelle rispettive squadre, i due potrebbero ritrovare nuova linfa con un cambio di maglia e l'affare potrebbe fare bene ai conti dei due club.



AFFARE OK - Le ipotesi al vaglio, riferisce Tuttosport, sono due. La prima è quella di uno scambio di prestiti, con i granata che pagherebbero lo stipendio di Izzo e i nerazzurri quello di Vecino: una mossa per non svalorizzare i giocatori e riparlarne poi a giugno. La seconda pista è quella poi di uno scambio a titolo definitivo alla pari a cifre molto elevate, dai 20 ai 25 milioni di euro: così facendo, Inter e Torino potrebbero mettere a bilancio plusvalenze importanti senza esborsi economici. Ausilio e Vagnati pronti a riparlarne, lo scambio Izzo-Vecino può tornare di moda.