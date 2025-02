Inter, è un Inzaghi mai visto: le ripetute proteste arbitrali nascondono altro

Mi ha colpito, nelle scorse ore, l'intervento dalle colonne “virtuali” di Repubblica diche, tornando sui fatti di campo degli ultimi giorni e nello specifico sull'esito della partita tradi giovedì scorso e le sue conseguenze,Molto simili a quelle che nella stagione 2022/2023 colpirono a più riprese il tecnico piacentino e che portarono alla fine una Coppa Italia in più in bacheca e una finale di Champions League. Nella sua disamina,Quel che interessa a noi principalmente è porre l'accento sull'eco che questo clima di tensione sembra aver avuto nelle reazioni dello stesso Inzaghi, anche in occasione della vittoria di ieri contro la Fiorentina che ha riscattato il passaggio a vuoto della scorsa settimana.Un Inzaghi che ha esultato con una particolare carica il triplice fischio arbitrale che ha sancito il pesantissimo 2-1 che vale il ritorno a -1 dal Napoli in un weekend che avrebbe dovuto essere favorevole per la squadra di Antonio Conte e che ha invece rilanciato le ambizioni tricolori dei campioni in carica. Un Inzaghi che, sia nelle interviste alle televisioni che nella conferenza stampa post-gara ha con chiarezza e fermezza affrontato due temi molto attuali, come quello relativo alla sua posizione all'Inter e in secondo luogo sulle recenti polemiche arbitrali. "quindi nessun problema.".Uno degli allenatori più esposti ed importanti nel panorama della Serie A,sulla materia arbitraleAnche io che a volte durante le gare per l’adrenalina supero l’area tecnica. Tutti noi addetti ai lavori bisognerebbe aiutarli, non lo dico come frase fatta ma perché è giusto così")Anche richiamando alla memoria episodi vecchi di settimane, mesi, talvolta anche anni, quando si parla del contrasto Giroud-Sanchez del derby col Milan del 2022. Non è compito mio fare la tara delle proteste sugli episodi di questo o di quell'altro allenatore, perché a turno e a convenienza personale ci cascano tutti. Ma proprio tutti. Qui il discorso è un altro e si ricollega all'altra parte dell'intervento dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di ieri e al commento di Piccinini da cui siamo partiti.La responsabilità che comporta allenare una squadra come l'Inter, di farlo dopo il biennio di un predecessore di rilievo come Conte e sentirsi “condannato” ogni giorno a portare risultati, vittorie e trofei. Nulla di strano fin qui, perché al Milan e alla Juventus vale lo stesso ragionamento, anche se poi a sollevare le coppe è sempre uno solo e l'unica garanzia da dare dovrebbe essere quella di essere competitivo fino all'ultimo. Al tempo stessoSui calciatori messi a disposizione nelle ultime due stagioni e la sua gestione da parte del tecnico dell'Inter, sulla bontà o meno di certi investimenti e le difficoltà affrontate nel valorizzare organici che, soprattutto sotto la gestione Suning, venivano smontati e rimontati di continuo ne abbiamo parlato in questi, da queste pagine. Teniamo a mente tutto per provare a comprendere il momento di Simone Inzaghi.