Perso Kulusevski, soffiato a sorpresa dalla Juve per circa 45 milioni di euro - bonus compresi - ora l'Inter e Beppe Marotta sono chiamati a rispondere in maniera importante. Antonio Conte ha messo in cima alle proprie preferenze un centrocampista esperto e di grande dinamismo e il profilo più gradito e ormai noto a tutti è quello di Arturo Vidal (l'alternativa, più defilata è De Paul dell'Udinese). Un rinforzo con meno prospettiva del gioiello svedese attualmente in forza al Parma, ma pronto da subito per aggiungere qualità e carisma nella mediana nerazzurra e dare quel quid in più per contendere fino all'ultimo lo scudetto alla Juventus.



FURIA BLAUGRANA - Ma per il centrocampista cileno rischia di scatenarsi un vero e proprio braccio di ferro col Barcellona, che non ha gradito le manovre del club nerazzurro - che ha già raggiunto con l'ex bianconero e il suo procuratore Felicevich un'intesa di massima per un contratto fino al 2022 agli stessi 5 milioni percepiti in blaugrana - e il comportamento del calciatore, che nei giorni scorsi ha sporto denuncia per il mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus relativi alle passate stagioni. Una serie di circostanze che hanno irrigidito la posizione dei vertici societari e dell'allenatore Ernesto Valverde, che a più riprese ha ribadito l'incedibilità di Vidal.



Dal canto suo, l'Inter ha manifestato la volontà di avvicinarsi alla valutazione economica che i campioni di Spagna danno al cileno, 20 milioni, mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 15. E facendo appello sulla forte volontà del giocatore di cambiare aria per giocare con maggiore continuità e ritrovare in Conte quell'allenatore capace di consacrarlo come uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Marotta è disposto ad aspettare entro la metà di gennaio per chiudere l'affare, dopo che i catalani avranno disputato in Arabia Saudita la Supercoppa di Spagna (dall'8 al 12 gennaio). Può essere Vidal la risposta dell'Inter alla beffa, ma col Barcellona si preannuncia battaglia.