La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro potrebbe sbloccarsi e per questo motivo i nerazzurri (in sostituzione) prendono in considerazione l'ipotesi Werner, che ad oggi è il preferito di Marotta e Conte. Il problema è la volontà del calciatore, che da diversi giorni continua a pensare alla Premier come destinazione ideale. La società di viale della Liberazione sta provando in tutti i modi a fargli cambiare idea e per questo motivo i contatti con l'entourage sono costanti.