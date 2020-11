Un guerriero che ancora fatica a inserirsi con i giusti meccanismi nell'ambiente Inter. Arturo Vidal, in questi primi mesi di Inter, è ancora un lontano parente del calciatore visto a Torino prima e a Monaco-Barcellona poi.



MULTA - Lo sa bene Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente nella sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra. Lo ha sperimentato ieri sera, quando l'espulsione del cileno ha condizionato in maniera pesante e decisiva la sfida contro il Real Madrid. Un'espulsione che ha orientato la sfida e non passerà sotto traccia: secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista verrà multato duramente dall'Inter. Un eccessivo di follia e nervosismo che gli costerà caro.