L'Inter batte un colpo sul mercato in prospettiva futura. Dal Sochaux arriva il giovane centrocampista francese Lucien Agoumé, classe 2002. Il ragazzo è atterrato questa mattina all'aeroporto di Linate e in giornata è atteso prima alle visite mediche a Milano e poi nella sede del club nerazzurro per firmare il contratto. L'Inter ha anticipare la concorrenza di diversi club stranieri (tra cui il Manchester City) offrendo circa 7 milioni di euro bonus compresi.