Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell'Inter e si presenta ai canali del club nerazzurro: "E' un'emozione bellissima. Indossare questa maglia a 20 anni per me è davvero un'emozione unica. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione, cercherò di dare il massimo".



IMPARA DA BROZO - "Sono partito dall'Albania quando avevo due anni, ho fatto tutto in Italia, dalla scuola ai primi passi nel calcio, non mi sarei immaginato tutto questo. Non mi staccavo mai dal pallone quando ero piccolo, ora guardo tutte le partite e cerco di rubare i segreti da ogni centrocampista. Ora ho la fortuna di giocare con Brozovic, che è fortissimo".



OBIETTIVI - "I miei obiettivi non li conosco ancora, guardo passo dopo passo. Ringrazio l'Empoli, a cui devo molto. Ora sono all'Inter e cercherò di dare il massimo. Il primo gol a San Siro contro l'Inter? Ero molto felice, adesso forse sono più felice. Ai tifosi dico che sono pronto e di sostenerci il più possibile".