Il progetto del nuovo stadio di Rozzano per l'Inter sta prendendo forma e nella giornata di ieri ha visto alcuni esponenti del club nerazzurro capitanati da Alessandro Antonello presentarsi all'incontro con il sindaco Ferretti. Fra i presenti c'erano anche alcuni rappresentanti del Gruppo Bastogi (ex Cabassi) che salvo sorprese sarà l'ente che realizzerà l'impianto.



Il gruppo, infatti, è la più antica società italiana quotata in borsa nonché holding di partecipazioni in diversi settori fra cui quello immobiliare, dell'intrattenimento e di arte e cultura. Ciò che più importa è però la Forumnet Holding che gestisce strutture dedicate all'intrattenimento sportivo come il Mediolanum Forum e il Teatro Repower a Milano e il Palazzo dello Sport a Roma.