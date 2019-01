Il Marsiglia continua a seguire Dalbert. Dopo aver pescato dal Nizza Mario Balotelli, l'OM vuole un ex Nizza, ora all'Inter: come scrive il Corriere della Sera, se il brasiliano dovesse tornare in Ligue 1, i nerazzurri proverebbero l'affondo per Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United.