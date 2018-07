Da buon condottiero qual è,. L'allenatore nerazzurro è stato chiarissimo: "Oltre al campionato, quest'anno abbiamo anche la Champions League e- Attualmente la rosa della prima squadra è composta da 22 elementi e quindi manca soltanto un terzino destro, che quasi sicuramente sarà. Il nazionale croato dell'Atletico Madrid è atteso settimana prossima a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Non è un asso come(pagato dalla Juve 40 milioni di euro, 15 milioni in più di Vrsaljko), ma garantisce un buon rendimento e conosce già la Serie A grazie alle esperienze passate con Genoa e Sassuolo. Sarà lui il sesto acquisto estivo dopo gli arrivi di- E non finisce qui, infatti il dsè attivo anche sul mercato dei centrocampisti. Però, prima di piazzare un altro colpo in entrata, l'Inter deve trovare una sistemazione a, rientrato dal prestito al West Ham. Una volta ceduto il portoghese, i dirigenti nerazzurri cercheranno di regalare a Spalletti almeno uno tra(Bayern) e(Cagliari). Magari entrambi se dovesse partire anche. C'è ancora un po' di tempo per lavorarci sopra perché mancano tre settimane a venerdì 17 agosto, l'ultimo giorno di mercato in Italia.- Handanovic (Padelli-Berni); D'Ambrosio (Vrsaljko?), Skriniar (Ranocchia), de Vrij (Miranda), Asamoah (Dalbert); Brozovic (Borja Valero), Vecino (Gagliardini); Candreva (Politano), Nainggolan (Joao Mario), Perisic (Karamoh); Icardi (Lautaro Martinez).- Intanto l'Inter comunica che "la campagna abbonamenti è ormai prossima al raggiungimento del quantitativo identificato dalla società come disponibilità massima di sottoscrizione per il campionato:riservati alla tifoseria nerazzurra (da questo conteggio è escluso il terzo anello blu, riservato al settore ospiti). Dopo tre mesi di vendita, iniziata lo scorso 3 maggio, ora sono pochi gli abbonamenti rimasti a disposizione: è quindiInoltre prosegue la vendita in prelazione, riservata ai soli abbonati al campionato, del girone di Champions League. La prima fase a prezzo agevolato prevede la possibilità di acquistare lo stesso posto scelto in campionato e durerà fino ai sorteggi del girone fissati il 30 agosto a Montecarlo".@CriGiudici