Inter, ecco com'è andato l'esordio di Buchanan

Esordio con la maglia dell’Inter per Tajon Buchanan. Arrivato dal Bruges all’Inter come primo colpo del mercato invernale, l’esterno canadese classe 1999 (giunto a Milano per 7 milioni di euro più bonus, dopo aver firmato un contratto di 3 anni e mezzo) ha fatto finalmente il suo debutto durante la sfida di campionato, vinta per 4-0 dai nerazzurri contro la Salernitana.



SUBITO GIOCATE – C’era curiosità nell’assistere all’esordio in nerazzurro di Buchanan che, subentrato al 77’ al posto di Bastoni, si è subito piazzato sulla fascia sinistra di competenza, regalando qualche buono spunto, qualche dribbling e subito tanta determinazione e fantasia da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Ha anche quasi conquistato un rigore (negatogli dal direttore di gara) nei suoi poco più di 15’ in campo a San Siro. Un buon inizio, seppur agevole, per il canadese.