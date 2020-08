L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega con quali mosse Conte ha saputo arginare l'Atalanta.



“Idea scippata ai padroni di casa: linea e pressing altissimi, caccia costante alla palla correndo in avanti, tackle feroci. Ritmo altissimo degli interisti nerazzurri, apparecchiati in maglia bianca a quadretti. E così l’Atalanta non riesce ad avvicinarsi ad Handanovic e, invece di asfissiare come fa di solito, si ritrova asfissiata, ferita dalle sue stesse armi. Recuperata palla, l’inter fa male soprattutto in due modi: trovando uno scatenato Lautaro tra le linee e cambiando spesso gioco per aprire spazi sul lato debole. Esemplare il raddoppio di Young al 20’: lancio da fascia a fascia, l’inglese ha tempo e spazio per accentrarsi, mollare il pigro Castagne e imbucare il palo più lontano. Morale: concentrazione e ferocia in fase difensiva, velocità in verticale e concretezza al tiro”.