Inter, ecco come la pista Woltemade si può intrecciare con il futuro di Aleksandar Stankovic

Dopo aver chiuso due colpi - Petar Sucic e Luis Henrique - già prima della partenza per gli Stati Uniti e per il Mondiale per Club;(che riaprirà ufficialmente il prossimo 1 luglio dopo la finestra straordinaria di giugno),- possibilmente inseribili nella rosa a disposizione dell'allenatore rumeno già in vista degli ottavi di finale della competizione in corso oltreoceano, in caso di passaggio del turno dei nerazzurri:, che sembra sempre più vicino alla chiusura.

- Il sogno per il reparto offensivo della società con sede in Viale della Liberazione ha un nome e un volto giovane e con una folta chioma bionda: si tratta del classe 2002 di proprietà dello Stoccarda, attualmente impegnato in Slovacchia con la Nazionale tedesca U21 per gli Europei di categoria, in cui la Germania ha raggiunto la semifinale - dove se la vedrà contro la Francia di Gerald Baticle - superando proprio gli azzurrini di Carmine Nunziata nei quarti., tra cui quello del momentaneo 1-1 contro l'Italia, ed è attualmente in testa alla classifica marcatori della competizione.

- L’Inter guarda con interesse alla 'stellina' teutonica ma attualmente il club nerazzurro è lontano dal poter investire grossi capitali e- che nell'ultima stagione, tra Bundesliga e altre competizioni, ha realizzato 17 goal -. Somma difficilmente raggiungibile dall’Inter, che però potrebbe provare a percorrere una: dalla Germania infatti, proprio dallo Stoccarda (ma anche dal Wolfsburg e dai belgi del Club Brugge), ci sono interessamenti per, secondogenito di Dejan. Il centrocampista classe 2005, per cui i nerazzurri hanno esercitato l'opzione in proprio favore rimanendo proprietari del cartellino al 100%, viene da una stagione da MVP nel campionato svizzero con il Lucerna in cui ha fatto registrare 3 goal e 2 assist e il suo valore di mercato è attualmente intorno ai 10 milioni di euro.

- Rimane ancora aperta quindi la pista per il sogno Woltemade, ma indubbiamente complicata, a maggior ragione dopo le parole delche si è espresso così sul tema ai microfoni di Sky: "Andiamo avanti la prossima stagione con Nick. Punto. Non c'è motivo di agire immediatamente. Inoltre, siamo in costante dialogo con i nostri giocatori e i loro agenti. Questo vale anche per Nick".