Ogni giorno che passa, Marcus Thuram è sempre più al centro del progetto nerazzurro. Complice la luna storta di Lautaro Martinez col Benfica, c’ha pensato il francese a regalare tre punti di platino all’Inter in vista dell’obiettivo ottavi di finale di Champions League. Il figlio di Lilian ha spazzato via tutti i dubbi che circondavano il suo arrivo e si è guadagnato l’amore dei suoi tifosi. Gli stessi che però hanno trattenuto il fiato quando l’hanno visto accasciarsi durante il secondo tempo.



L'AGGIORNAMENTO - Come sta quindi Thuram? Il francese è uscito dal campo con un indolenzimento al polpaccio. In mattinata però i nerazzurri sono tornati ad allenarsi al Suning Training Centre: per Thuram si è trattato solo di un problema di crampi. Il nuovo numero 9 sarà dunque a disposizione di Inzaghi per il prossimo match di Serie A contro il Bologna a San Siro.