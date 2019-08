Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la famiglia Icardi alla vigilia di Ferragosto a fatto arrivare una lettera all'Inter dal legale che chiedeva garanzie sull’utilizzo di Maurito anche nelle sedute tattiche di Conte. Il club non ha commentato, ma di sicuro non ha gradito. E in prospettiva non sono certo segnali positivi per nessuno dei protagonisti di questa delicata vicenda. Ad intorbidire le acque ci sono i veleni legati ad una possibile controversia legale. Una conseguenza che tutti vorrebbero evitare, anche se nessuno lo ammette.