L'Arturo Vidal dell'Inter è diverso da quello visto qualche anno fa alla Juventus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la trasformazione tattica e tecnica del cileno scongiuri il rischio di non coesistere con Nicolò Barella.



“Quello che intriga di questa nuova-vecchia Inter è il centrocampo. Forse è presto per dire che sia bastato un Vidal per armonizzare pezzi un po’ scollegati, ma il fatto che tutti cerchino il cileno, e che lui si offra alla prima impostazione, ha liberato Sensi più avanti, replicando il 3-4-1-2 di San Siro invece del 3-5-2 nel quale il piccolo play s’era esaltato prima dell’infortunio. Il rischio che Barella e Vidal possano essere troppo simili è scongiurato dalla propensione alla regia del cileno, meno esplosivo che alla Juve, più ragionato”.