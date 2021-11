La Gazzetta dello Sport mette in risalto le differenze tra l'Inter di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi.



“Il grande salto è stato fatto soprattutto a livello mentale: c’è una nuova consapevolezza che aleggia nello spogliatoio nerazzurro, non è presunzione ma convinzione di poter ragionare senza limiti. Il lavoro di Conte è stato fondamentale per questo, con una finale di Europa League e uno scudetto ottenuti in due stagioni. Ma l’ultimo passo verso l’alto è arrivato per merito di Simone Inzaghi e la sua predisposizione naturale a dominare la partita senza aspettarla, a puntare sull’atteggiamento propositivo più che su quello conservativo”.