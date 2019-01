Antonio Candreva può lasciare subito l'Inter per un'offerta economica super. Come spiega il Corriere dello Sport, l'agente del centrocampista nerazzurro, Federico Pastorello, ha messo in piedi l'operazione con il Dalian Yifang per uno scambio tra il suo assistito e Yannick Carrasco. L'ex Lazio non vorrebbe lasciare Milano, ma potrebbe cambiare idea di fronte a una ricca proposta economica.