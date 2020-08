Antonio Conte sta educando l'Inter al successo e contro l'Atalanta, la squadra, ha seguito tutte le indicazioni che il tecnico salentino ha dettato dalla panchina.



“Per Conte quella di ieri non è stata l’ultima partita del campionato, ma la prima del prossimo. Non era solo lo spareggio per il secondo posto, ma un’ottima occasione per educare l’inter che verrà contro una squadra che di solito impone il suo dominio. E infatti, anche sul 2-0, urlava: «Non scappate!», «Avanti!», perché anche nella testa dell’inter, come in quella dell’Atalanta, entri l’abitudine a difendere e attaccare correndo in avanti e a non speculare sul vantaggio, come invece accadde a Barcellona e a Dortmund. Ieri l’inter lo ha fatto. Ha cambiato pelle sotto Conte”.