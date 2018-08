Joao Mario aspetta il Betis. Come riporta il Mundo Deportivo, il portoghese, fuori dai piani di Spalletti, vuole trasferirsi a Siviglia. Bloccata la trattativa con l'Inter: i biancoverdi sono pronti ad accogliere l'ex Sporting solo in caso di ok dei nerazzurri per il prestito con diritto di riscatto.