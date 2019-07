L’sbarca in Cina. Già archiviata la sfida al Manchester United del bramato Lukaku, i nerazzurri sono arrivati quest’oggi a Nanchino, dove mercoledi alle 13.30 (ora italiana) sfideranno la Juventus. Antoniopotrà contare su altri due giocatori, sbarcati alle 5.30 all’aeroporto di Nanchino Lukou: Diegoe Matias Vecino.Il centrocampista è un volto ormai noto in casa Inter, il centrale di difesa è invece al primo vero approccio nell’universo nerazzurro. L’uruguaiano è, al momento, il vero colpo del mercato interista: capitano di lungo corso dell’Atletico Madrid, con cui ha vinto 1 Liga, 2 Europa League e non solo, e dell’Uruguay,(che possono arrivare a 6 con i bonus). Il 33enne ha scelto di lasciare l’Atletico e provare una nuova esperienza in Italia, sposando il progetto presentatogli da Marotta e Ausilio.Il profilo di Godin è stato ritenuto perfetto per le necessità dell’Inter attuale.. L’investimento, considerando l’età (33 anni), è stato importante ma ponderato., per giovani come Barella o neofiti in Europa come Sensi. Senza dimenticare il primo obiettivo della nuova Inter: tornare a vincere. Più facile provarci con chi è abituato a farlo. Sulle orme di Recoba e Vecino, Il “Faraone” (così è chiamato in patria) al momento della presentazione social ha subito mestato idee chiare: “”. Conte da oggi lavorerà con lui per farne il suo leader maximo.