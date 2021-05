Dopo il saluto alla squadra e l'incontro con i dirigenti in Pinetina, il presidente Steven Zhang è rientrato immediatamente in sede. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Dopo aver riunito tutti a metà campo e fatto il breve discorso motivazionale, Zhang ha assistito a una parte della seduta. Poi alle 13 pranzo light con tutto il management e mezz’ora dopo aveva già lasciato il centro, sfrecciando via alla stessa velocità dell’andata. Nell’ufficio al 10° piano di viale della Liberazione lo aspettavano i dossier sparsi sul tavolo: dal finanziamento ai piani sulla futura campagna acquisti con la necessità stringente di autofinanziarsi, dai rinnovi allo sponsor passando per il nuovo San Siro. Prima, però, nei pensieri esistono solo il Crotone, l’incastro di Sassuolo-Atalanta e, soprattutto, lo scudetto numero 19: è storia, lo dice proprio il presidente-hipster”.