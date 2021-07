, che dalla prossima stagione sarà guidata da Cristian Chivu: pochi minuti fa,che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni.Un colpo in prospettiva, un investimento su un ragazzo seguito da diverso tempo dagli osservatori nerazzurri e dagli uomini mercato, tanto che già nei mesi scorsi il ragazzo si era recato in visita al centro sportivo di Appiano Gentile per prendere visione delle strutture.