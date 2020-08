Il primo obiettivo di mercato dell'Inter è rinforzare e completare il reparto d'attacco. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Dzeko sia ancora un elemento che gode di attenzione da parte dei nerazzurri.



“Il menù per completare l’organico in estate prevede l’arrivo di una punta, di due centrocampisti, un esterno di fascia sinistra e un difensore. Per la prima esigenza, completare i reparto di Lukaku, Lautaro e Sanchez, c’è un candidato principe, soprattutto se la frattura con l’attuale tecnico verrà ricomposta: stiamo parlando di Edin Dzeko, già cercato un anno fa ed esponente di quella categoria dei “pronti all’uso” di carattere che Conte ritiene necessari per salire ulteriori gradini. La Roma in questa sessione potrebbe essere più “morbida”, per l’esigenza di ridurre il monte stipendi”.