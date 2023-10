L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla solidità difensiva dell'Inter e spiega come Inzaghi stia seguendo la strada tracciata da Marotta.



“Due palloni, ci mettereste la firma? Due, solo due giocabili concessi nella propria area di rigore: questo è riuscita a fare l’Inter contro la Roma. E certo, ha inciso anche l’atteggiamento rinunciatario della squadra di José Mourinho. Ma qui il lavoro parte da lontano. Ed è filosofia applicata, è storia e cronaca insieme. Perché quando Beppe Marotta dice nell’intervista alla Gazzetta «i numeri insegnano che i campionati si vincono con la miglior difesa», non esprime certamente un concetto rivoluzionario, ma indica una strada che l’Inter s’è messa in testa di battere”.