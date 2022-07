Dopo la toccata e fuga della scorsa settimana, Lukaku è tornato ancora a Milano. E questa volta per restarci. Il belga è rientrato in questi minuti a Linate dalla Sardegna dove aveva ultimato le vacanze, senza per questo smettere di allenarsi. All’aeroporto il sempre disponibile belga si è concesso a foto e autografi con i tifosi presenti. Da domani parte il suo Inter bis con l’arrivo ad Appiano Gentile dove si metterà di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi.



NUOVO INIZIO - In Sardegna Big Rom aveva passato le ultime giornate di vacanza tra relax, allenamenti e curiosi che lo vedevano allenarsi al campo dell’Olbia. L’attaccante si riunirà domani ai compagni di squadra e potrà coronare così la sua voglia di Inter. Dopo mesi di rincorse e speranze, l’Inter e Lukaku sono di nuovo insieme.