Nel prepartita della sfida contro la Lazio il patron dell'Inter, Zhang Jindong ha voluto mandare un messaggio alla squadra. Un discorso di incoraggiamento svelato da FcInterNews incentrato sui concetti di sogno e sulla voglia di ricostruire la dinastia nerazzurra



Ecco il messaggio:

"Ritornare in Champions League è il sogno di tutti noi: la partita contro la Lazio sarà una battaglia per la vita e la morte per entrambe le parti. Si tratta sicuramente di un match molto atteso; anche se è una partita in trasferta, so che tutti sono pronti. Il destino è nelle nostre mani, c'è bisogno che tutti noi lottiamo per riconquistare questo obiettivo, per rivivere la gloria del ritorno in Champions League. Il gruppo non deve risparmiare alcuno sforzo e deve aiutare tutti noi a ricostruire la dinastia nerazzurra".