Il Corriere della Sera spiega come l'arrivo di Marotta all'Inter abbia portato aria nuova all'interno della società.



“Acquistando il 30enne belga (che si è autocancellato dai social network) nessuno si illudeva di essersi portato in casa una monaca orsolina, difficilmente la reprimenda gli farà cambiare atteggiamento («Se non mi diverto ora, quando?», disse alla rivista Undici), ma è significativa di un metodo nuovo all’Inter: per diventare un grande club servono scelte nette. Evidenti gli effetti dell’ingresso di Marotta, deciso il cambio di linea societaria, tolleranza zero”.