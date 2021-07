In casa Inter è caccia all'esterno che dovrà sostituire Hakimi e l'edizione odierna del Corriere dello Sport lancia una nuova ipotesi.



“A proposito di canali preferenziali, non può essere tralasciato quello con l’Atalanta. E, a Bergamo, hanno dimostrato di saper “pescare” molto bene. Con Hateboer fermo ai box, infatti, ecco che a gennaio si è presentato alla corte di Gasperini Maehle, che si è ben presto guadagnato i galloni del titolare. Logico pensare, allora, che l'olandese, da riserva, sarebbe sprecato. Non accadrebbe nella nuova Inter, a patto che si trovi la formula giusta per l'operazione”.