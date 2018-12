Contro il PSV servirà un'Inter cattiva dal primo minuto al triplice fischio dell'arbitro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nelle uscite precedenti i nerazzurri abbiano mostrato di non essere in ottima salute. Questa sera al Meazza arriveranno gli olandesi, ma guai a farsi prendere dall'ansia da gol, che potrebbe pericolosamente allungare i reparti e concedere pericolose ripartenze agli ospiti.



“L’Inter che ha raccolto un punto con Roma, Tottenham e Juve non è sembrata malata, ma neppure in salute: una febbriciattola da 37,5°. Sul più bello le è sempre mancato qualcosa. Stanotte non dovrà mancare nulla e non potrà bastare un finale furioso come con Tottenham e Barça a San Siro. La banda Icardi dovrà caricare dal primo minuto come se fosse in svantaggio al 90’, senza sprecare come a Torino, perché se l’ansia da gol allungherà la squadra, il PSV, che è pur sempre capolista in Olanda, ha gambe veloci (Lozano, Bergwin) per sguazzare in ripartenza. In questo senso l’assenza di Vecino, equilibratore principe, è dolorosissima. Peppino Meazza, nel senso dello stadio, di gran lunga il migliore della stagione, per presenza e passione, darà la carica giusta. Gli oltre 65.000 tifosi sono i primi a meritare l’impresa, insieme alla proprietà che ha messo in cantiere un futuro importante”.