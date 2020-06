In attesa della conclusione di questa stagione, l'Inter ha già definito il primo acquisto in vista della prossima. L'esterno sinistro Georgios Vagiannidis ha firmato nella giornata di oggi un contratto quadriennale a circa 300.000 euro a stagione. Il laterale classe 2001 proviene dal Panathinaikos, da cui si libererà il prossimo 30 giugno attraverso il pagamento di un indennizzo compreso tra i 300 e i 400.000 euro.



Giocatore seguito anche da Monaco, Manchester City e Borussia Dortmund, Vagiannidis si vestirà di nerazzurro a partire dalla prossima estate e, almeno inizialmente, prenderà parte al ritiro col resto della squadra sotto lo sguardo attento di Antonio Conte. Sarà poi il tecnico salentino a decidere il suo futuro, che verosimilmente sarà in prestito altrove per proseguire il suo percorso di crescita.