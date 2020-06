Alla ripresa del campionato, Antonio Conte, potrà contare su un nuovo rinforzo per la sua Inter. È vero, il mercato non è ancora iniziato, ma come spiega TuttoSport, il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus ha giovato all'esterno ghanese, Kwadwo Asamoah. Il calciatore, risultato determinante con Spalletti e molto apprezzato da Conte, dovrebbe essere pronto per la ripartenza del campionato.