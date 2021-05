Domenica pomeriggio l'Inter gioca a San Siro con l'Udinese l'ultima giornata di campionato in Serie A. Allo stadio potranno entrare mille spettatori con biglietti concessi a sponsor, dipendenti del club e famiglie dei calciatori.



Prima, durante e dopo la partita altri 4.500 tifosi nerazzurri potranno festeggiare lo scudetto. Gli ultras della Curva Nord hanno annunciato il programma:

ore 9 inizio distribuzione materiale celebrativo e apertura baretto;

ore 10.30 aperture aree food in Piazzale Angelo Moratti;

ore 11.30 concentramento bandiere davanti all'ingresso zero;

ore 12.30 distribuzione bandieroni sulla strada per formare un corridoio lungo il percorso d'arrivo della squadra;

ore 13 circa saluti all'arrivo del pullman;

ore 15 tutti sotto la Nord per sostenere la squadra;

ore 16 abbraccio nerazzurro dello stadio (le bandiere si disporranno lungo tutto il perimetro dello stadio per creare una cornice);

ore 17 ritrovo davanti alla torre 4, tutti in piedi, arriva lo scudetto.



Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha dichiarato: "Sono preoccupato come sempre, però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l'Inter stessa. La vicesindaca Anna Scavuzzo ha avuto una serie di riunioni in questi giorni, io sono in contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà".