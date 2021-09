L'Inter di Inzaghi è diversa da quella di Conte, lo è nelle caratteristiche dei propri uomini e per questo il tecnico nerazzurro dovrà mettere in conto alcuni rischi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non inganni il modulo, che resta lo stesso: 3-5-2. Ma l’Inter di questa stagione è una squadra diversa, che ha cambiato il modo di giocare, per certi versi ha dovuto farlo. Questa, per caratteristiche dei suoi calciatori, è portata per forza di cose ad avere un baricentro di gioco più avanzato. E dunque, deve alzare le linee, anche a costo di lasciare un po’ di campo agli avversari. È un rischio che va calibrato bene, perché altrimenti si è costretti a dipendere molto più dalle occasioni create (in attacco) che da quella negate (agli avversari)”.