In attesa di ottenere il patentino di allenatore, il futuro di Samir Handanovic sarà ancora all'Inter. L'ormai ex portiere è rimasto svincolato e per lui è pronto un contratto biennale ancora con i nerazzurri, ma non da giocatore e in realtà neanche nello staff di Inzaghi. Almeno inizialmente potrebbe, secondo la Gazzetta, iniziare a collaborare con il gruppo degli scout nerazzurri.