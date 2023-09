Un 4 + 4 per chiarire a tutti che il campionato ha già un padrone. L’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, ha questa grande occasione, replicare quanto fatto contro Monza, Cagliari, Fiorentina e Milan, anche contro Empoli, Sassuolo, Salernitana e Bologna.



“Nessuno va in fuga per lo scudetto a settembre, ma l’Inter, da qui alla seconda sosta di campionato, ha davanti a sé un’autostrada per allungare con un imperiale 8 su 8, nel senso delle vittorie, e per scoraggiare la concorrenza, per insinuare negli avversari il tarlo che la Serie A abbia già un padrone, come accadde un anno fa con il Napoli. Ieri le partite di Juve e Milan hanno rafforzato l’opinione diffusa che l’Inter sia la squadra più forte e il calendario fino al weekend del 7 ottobre è chiaro. L’Inter giocherà contro Empoli (oggi), Sassuolo (mercoledì), Salernitana (sabato 30 settembre) e Bologna (sabato 7 ottobre). Con rispetto del quartetto degli sfidanti, ma senza ipocrisie, ci pare un invito al 4 più 4, a raddoppiare i successi fin qui ottenuti. Non è utopico immaginare un’Inter capolista con 24 punti tra due settimane. Simone Inzaghi può prendersi un primo lembo di scudetto, l’occasione è notevole e non va sprecata”.