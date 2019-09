Il top player dell'Inter si chiama Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società nerazzurra abbia lasciato qualche lacuna in rosa, causa un ottimo ma non perfetto mercato, ma allo stesso tempo risolto molti problemi ingaggiando il tecnico salentino.



“La sua Inter c’è: è tosta, compatta, ci crede, gli somiglia. I pregi aumentano, qualche difetto resta. Alcuni potranno essere corretti con l’applicazione del tecnico e con la sua cura maniacale dei dettagli. Altri sono legati alla qualità della rosa nella sua interezza e quindi dei ricambi a disposizione. La società, lo abbiamo detto spesso, come recita il proverbio ha fatto «30», ma non è riuscita a raggiungere quel «31» necessario per essere più vicini alla corazzata bianconera. Un merito però l’ha avuto: mettere un top player in panchina. Perché questa è l’Inter di Conte e se c’è un uomo da contrapporre a Ronaldo, non è un calciatore dei nerazzurri, ma il loro allenatore”.