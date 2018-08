Inizia la giornata di Keita: alle 9 le visite mediche, nel tardo pomeriggio la firma sul contratto. pic.twitter.com/KAZEC7KmUa — calciomercato.com (@cmdotcom) 13 agosto 2018

. L'attaccante senegalese classe 1995, ormai ex Monaco, è arrivato nella notte a Milano in auto da Montecarlo con il suo agente Roberto Calenda. Oggi si sottoporrà alledi rito prima dicol club nerazzurro.è arrivato all'Humanitas di Rozzano per sottoporsi alledi rito.Ecco le sue prime parole all'arrivo: "Sono davvero tanto contento di essere qui e felice di questa avventura, parlerò dopo le visite mediche.