Inter di difesa e contropiede? Non è proprio così e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport offre numeri per smontare la tesi.



“Non c’è mai stata un’Inter così. Così vorace sotto porta, tanto prolifica alla voce «gol». Il colpo di testa di Skriniar al Bentegodi è la rete numero 108 di questo 2020 strambo per tutti, interisti compresi: i nerazzurri hanno eguagliato in un singolo anno solare il record di marcature in tutte le competizioni. Ci si era arrampicati a questa altezza solo nel lontano 1961 e nel 2007, anno I post Calciopoli: difficile dare risposta migliore a chi accusa questa squadra di troppa speculazione”.