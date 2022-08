Per la seconda stella la strada è lunga, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che analizza la brutta sconfitta dell'Inter in amichevole contro il Pescara.



“A Pescara, nella città di Gabriele D’Annunzio, che inventò lo scudetto sulle maglie, l’Inter scopre che dovrà crescere molto e in fretta se vuole vincere quello della seconda stella. Ha perso 4-2 contro il Villarreal, semifinalista nell’ultima Champions, e ha chiuso un precampionato triste, da allarme rosso: una sola vittoria (Lugano) e 10 gol subiti in 5 partite. La difesa è l’emergenza più plateale: nessuno da salvare. Ma anche la costruzione del gioco arranca, tra la nuova ossessione della profondità e il vecchio palleggio smarrito. Asllani, a 20 anni, ha il diritto di sbagliare una partita e di non avere l’autorità di Brozovic, tenuto a riposo precauzionalmente (polpaccio). Lukaku ha segnato ancora, ma la Lu-La è stata rifornita con il contagocce. Il Villarreal di Emery si è divertito con ragazzi in gamba, tipo Baena (20 anni) e Jackson (21). Il Lecce, travolto in Coppa Italia dal Cittadella, non fa tremare i polsi, ma è chiaro che Inzaghi avrebbe voluto cominciare il campionato con altro spirito”.