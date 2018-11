Affaticamento muscolare per Radja Nainggolan, sostituito prima dell'Intervallo di Tottenham-Inter da Luciano Spalletti. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. L'ennesimo problema fisico di un inizio di stagione molto travagliato per il Ninja, con Luciano Spalletti che spesso ha dovuto fare a meno di lui.



A RISCHIO PER LA ROMA - Il rischio, ora, è che il centrocampista belga sia costretto a saltare il big match di domenica sera tra i nerazzurri e la Roma, la sua ex squadra: i controlli specifici dei prossimi giorni chiariranno l'entità del problema, ma dopo averla salutata la scorsa estate, Radja rischia di non rivedere la squadra di Eusebio Di Francesco.