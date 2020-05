L'Inter vuole organizzare la prossima stagione e per farlo nel migliore dei modi attende risposte concrete da Christian Eriksen. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Su Eriksen, volendo, puoi decidere di costruire una squadra intorno. Il punto di domanda non è capire se il danese avrà una maglia da titolare il 13 giugno. L’interrogativo è capire se i due mesi di stagione che - ripartenza permettendo - ha davanti saranno sufficienti all’Inter per valutare in prospettiva la prossima stagione. In soldoni: palestra ora per l’attività agonistica più avanti. O la va o la spacca, in questa direzione”.