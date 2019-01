Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi non è arrivata l'attesa chiamata da parte dell'Inter a Wanda Nara per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi. L'obiettivo del club nerazzurro è quello di dare l'immagine di una società forte, che non cede ai ricatti di un procuratore, e contatterà la moglie dell'attaccante argentino quando il clamore si sarà placato.