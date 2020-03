70 milioni di euro più Arturo Vidal e Nelson Semedo. Questa, secondo fcinternews.it, è l’offerta che il Barcellona è pronto a presentare all’Inter per Lautaro Martinez, per una valore complessivo che supererebbe i 111 milioni di euro della clausola, visto che il cileno viene valutato 20 milioni e il portoghese intorno ai 40. Non è da escludere, poi, che il Barça possa parlare coi nerazzurri anche di Stefano Sensi.