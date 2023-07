L'Inter ha chiesto Merih Demiral in prestito (senza obbligo di riscatto) all'Atalanta, che chiede 15 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'alto ingaggio del difensore turco ex Juventus (2 milioni di euro netti all'anno) e i non idilliaci rapporti con l'allenatore Gasperini potrebbero ammorbidire la posizione del club bergamasco. Sempre al lavoro per acquistare Isak Hien dal Verona, che chiede almeno 10 milioni di euro ed è tiepido su Zortea come contropartita tecnica. In uscita dall'Atalanta ci sono anche altri difensori: Okoli (in prestito) e Palomino, che potrebbe tornare in Argentina.