Denzel Dumfries è il primo obiettivo dell'Inter per il dopo Hakimi. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri offrono 15 milioni di euro per il nazionale olandese del PSV Eindhoven.



Intanto resta aperta anche la strada che porta a Nahitan Nandez, con Radja Nainggolan pronto a tornare al Cagliari. Che si ritrova oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti: atteso anche il centrocampista uruguaiano, che ha disertato la convocazione per l'amichevole di sabato a Mallorca. Il presidente Tommaso Giulini è pronto a multare il calciatore.



Intanto il club sardo pensa a Palomino per il dopo Godin e affianca Sampdoria e Atalanta nella corsa al centrocampista del Milan, Pobega. In uscita l'attaccante Cerri tra i turchi del Trabzonspor e la Salernitana, viste le difficoltà per arrivare a Simy del Crotone. ​A Salerno per il centrocampo può arrivare Sabiri, centrocampista tedesco-marocchino dell'Ascoli.