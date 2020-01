Ionut Radu la chiave per Juraj Kucka. L'Inter cerca un centrocampista e, come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino è finito l'ex Milan ora al Parma: per sbloccare l'affare, i nerazzurri sono pronti a proporre uno scambio di prestiti col portiere rumeno, fuori dai piani del Genoa e alla ricerca di una nuova squadra.