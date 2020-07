Una nuova casa per l'Inter. Il club nerazzurro ha svelato sul proprio sito ufficiale la prima opera di rinnovamento del centro sportivo di Appiano Gentile, la clubhouse che ospiterà i calciatori, oltre a spazi riservati a staff tecnico e dirigenza.



"Il Centro Sportivo Suning è il cuore della parte sportiva del nostro Club e il progetto di modernizzazione è di fondamentale importanza per portare ai massimi livelli le performance dei nostri giocatori" le parole di Giuseppe Marotta, CEO Sport di FC Internazionale Milano. "Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l’Inter merita".



Il branding del nuovo building è stato realizzato con l’obiettivo di far emergere valori chiave come l’attaccamento alla maglia e il senso di appartenenza, rappresentati da immagini di esultanza poste sulle pareti di ingresso, della clubhouse e del link che collegherà l’hotel alla sala da pranzo.

Tutti gli ambienti avranno respiro internazionale e globale, proprio come il Club nerazzurro: le due sale meeting sono infatti dedicate a Milano e Nanchino, le due città cuori pulsanti della società.