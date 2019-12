L'Inter prepara l'offerta per Dejan Kulusevski. Come scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro aspetta il momento giusto per provare a piazzare la zampata decisiva, propensi a prenderlo in estate e non ora, visto che è sempre difficile integrare un nuovo giocatore a gennaio, a maggior ragione se giovane. Non c'è fretta, con Marotta, Ausilio e Conte che nelle prossime settimane andranno all'attacco, con un'offerta complessiva all'Atalanta da 25 milioni di euro.