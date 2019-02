Secondo quanto riportato dalla BBC in Inghilterra, l'Arsenal nel corso dell'ultimo mercato avevano promesso a Ivan Perisic e al suo entourage che avrebbero fatto di tutto per acquistarlo dall'Inter. I Gunners avevano subito chiarito che l'operazione sarebbe stata possibile solo in prestito e, per questo, il giocatore ha provato a forzare la mano chiedendo la cessione.